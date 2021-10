Italia-Messico: Bonetti a cerimonia inaugurazione Modulo virtuale di Salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, informa di essere stata oggi alla sede dell’ambasciata del Messico a Roma, insieme al ministro degli Affari esteri Marcelo Ebrard, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del Modulo virtuale di Salute mentale. "Un progetto di supporto alle fragilità che il dipartimento per le Politiche della Famiglia ha sostenuto in collaborazione con il dipartimento della Protezione civile, il ministero della Salute e la regione Lazio", spiega su Facebook. "Soprattutto in questa fase di ripartenza la cooperazione tra Stati è fondamentale per garantire le condizioni per una salute integrale delle persone e per raggiungere tutte le persone con il necessario supporto", aggiunge Bonetti. (Rin)