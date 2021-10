Uganda: Museveni sui due attentati, il terrorismo non avrà successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, si è detto sicuro che "né l'insurrezione rurale né il terrorismo urbano" avranno successo, a seguito di due diversi attentati dinamitardi avvenuti nell'ultima settimana. In un discorso trasmesso in diretta televisiva, il capo dello Stato ha definito gli autori degli attacchi come "opportunisti e parassiti" che attaccano civili disarmati. Il gruppo ribelle delle Forze democratiche alleate (Adf), composto da ribelli ugandesi ma basato nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) e che ora si autodefinisce Provincia dello Stato islamico dell'Africa centrale, ha rivendicato i due attacchi avvenuti sabato scorso nella capitale Kampala - con tre morti in un ristorante - e lunedì scorso contro un autobus diretto dalla capitale a Masaka (nel quale è rimasto ucciso solo l'attentatore suicida). In relazione agli attentati, ha quindi fatto sapere il presidente ugandese, sei militanti Adf sono stati uccisi e più di 30 altri sono stati arrestati. (segue) (Res)