Uganda: Museveni sui due attentati, il terrorismo non avrà successo (2)

- Le milizie Adf hanno una storia di attacchi urbani e sono accusate dal governo di aver piazzato almeno 30 bombe all'interno dell'area urbana di Kampala tra il 1997 e il 2001, uccidendo più di 120 persone. Le Adf sono anche accusate di aver ucciso diverse figure politiche e di sicurezza di alto profilo e almeno otto religiosi musulmani in tutto il Paese dal 2012. Lo scorso 14 ottobre l'ambasciata del Regno Unito a Kampala aveva avvertito di un imminente attacco terroristico in Uganda. Il Paese africano, considerato uno dei Paesi più stabili dell'Africa orientale, ha subito un grave attacco terroristico l'11 luglio 2010 quando il gruppo islamista somalo al Shabaab uccise oltre 75 persone in un doppio attentato a Kampala mentre centinaia di persone guardavano una partita della finale della Coppa del Mondo di calcio. (Res)