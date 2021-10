Energia: Spagna, ministra Ribera, fornitura energia elettricità è garantita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la fornitura di elettricità è "garantita" e non c'è alcun rischio di blackout. Lo ha affermato la ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, in un'intervista radiofonica ad "Onda Cero", evidenziando che la struttura della generazione di elettricità del Paese è "molto potente" e raddoppia la domanda nei momenti di punta. Se il contratto tra Algeria (principale fornitore della Spagna) e Marocco per il gasdotto Maghreb-Europa scade il 31 ottobre, Ribera ha assicurato che "non c'è nulla da temere dal punto di vista della garanzia dell'approvvigionamento". I governi di Madrid ed Algeri sono giù al lavoro per rafforzare il gasdotto Medgaz per aumentare la sua capacità di trasporto del gas. Quello non potrà essere trasportato per questa via verrà trasferito tramite autocisterne di metano. A questo proposito, Ribera ha sottolineato che "tutto può funzionare perfettamente". (Spm)