Pil: Brunetta, crescita oltre il 6 per cento, avevamo ragione, governo non ha sbagliato una mossa

- Sulla crescita del Pil "avevamo ragione noi, quando, pochi mesi fa, unica voce fuori dal coro, avevamo previsto che la nostra economia sarebbe cresciuta per quest'anno di oltre 6 punti percentuali. Il dato pubblicato questa mattina dall'Istat lo ha confermato. Un traguardo molto lusinghiero per la nostra economia, ben al di sopra delle stime degli istituti di previsione più autorevoli. Siamo cresciuti del +2,6 per cento rispetto al trimestre precedente, meglio di Germania, Stati Uniti e Spagna, e con questa crescita il dato acquisito per il 2021 è pari al +6,1 per cento. Come si legge nel comunicato dell’Istat, 'il risultato ha beneficiato, per il secondo trimestre consecutivo, di un forte recupero del settore dei servizi di mercato, il più penalizzato dalla crisi, e di una crescita dell’industria'". Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (segue) (Com)