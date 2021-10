Pil: Brunetta, crescita oltre il 6 per cento, avevamo ragione, governo non ha sbagliato una mossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la riprova - continua Brunetta - che la strategia del governo su vaccinazioni, green pass e ritorno al lavoro in presenza è stata vincente. Tutte queste scelte, che hanno permesso la riapertura delle attività economiche, in particolar modo del cosiddetto 'terziario urbano' (ristoranti, bar, cinema, teatri, eccetera), hanno infatti ridato piena libertà di movimento alle famiglie, che, di riflesso, sono tornate a spendere di più. Continuare sulla linea della vaccinazione e del green pass permetterà nel quarto trimestre un Natale boom in termini di consumi, dunque un’ulteriore crescita della nostra economia, che non potrà che confermare per quest'anno il +6,1 per cento o addirittura superarlo, con un effetto trascinamento robusto per il 2022. Cosa che ci consentirà, e anche qui azzardo una previsione, di avere per l'anno prossimo un tasso di crescita superiore al +5 per cento. Il governo Draghi, finora, non ha sbagliato una mossa. Con buona pace di chi, come Carlo Cottarelli, senza averla letta in tutti i suoi passaggi, accusa la manovra di essere un compromesso. Caro dottor Cottarelli, a volte le lattine possono fare goal". (Com)