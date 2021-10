Export: Di Stefano, stabilizzazione strumenti per esportazioni è una "promessa mantenuta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilizzazione degli strumenti fondamentali per le esportazioni nati col Patto per l'Export è una promessa mantenuta. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. "Nell’anno del record storico per l’export italiano, non potevamo che confermare la bontà degli strumenti che abbiamo creato col Patto per l’Export e quindi stabilizzarli in legge di bilancio. Incrementiamo di 1,5 miliardi il fondo 394/81, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a concessione di finanziamenti a tasso agevolato (prossimo allo zero) alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale", ha rilevato il sottosegretario. "Inoltre, stanziamo 150 milioni di euro annui, per gli stessi anni, per cofinanziamenti a fondo perduto. Come avevamo anticipato negli svariati incontri con le associazioni di categoria, il pensiero che sottende al Patto per l’Export non voleva essere emergenziale ma strutturale. Con questi fondi in legge di bilancio facciamo proprio questo, un fondo rotativo che farà parte stabilmente degli strumenti dello stato a sostegno delle imprese. E non finisce qui perché stiamo per annunciare tante altre novità nella stessa direzione", ha concluso Di Stefano. (Res)