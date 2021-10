Ue: Eurostat, Pil cresce del 2,2 per cento in area euro nel terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil è aumentato del 2,2 per cento nell'area euro e del 2,1 per cento nell'Unione europea nel terzo trimestre 2021 rispetto al trimestre precedente. Questo secondo una stima rapida preliminare pubblicata da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. L'Italia ha registrato il +2,6 per cento. Nel secondo trimestre del 2021, il Pil era cresciuto del 2,1 per cento nell'area euro e del 2 per cento nell'Ue. Rispetto al terzo trimestre del 2020, in quello del 2021 il Pil è aumentato del 3,7 per cento nell'area euro e del 3,9 per cento, dopo il +14,2 per cento nell'area euro e il +13,7 per cento nell'Ue nel trimestre precedente. Tra gli Stati membri, l'Austria (+3,3 per cento) ha registrato l'aumento più elevato rispetto al trimestre precedente, seguita da Francia (+3 per cento) e Portogallo (+2,9 per cento), mentre l'Italia è quarta con il +2,6 per cento. La crescita più bassa è stata registrata in Lettonia (+0,3 per cento) e il Pil è rimasto stabile in Lituania (0,0 per cento). I tassi di crescita anno su anno sono stati positivi per tutti i Paesi. (Beb)