Sociale: Intesa Sanpolo rinnova accordo con Caritas per sostegno a nuove fragilità (2)

- “Dopo gli importanti risultati raggiunti con la prima edizione di 'Aiutare chi aiuta', rinnoviamo il nostro impegno al fianco di Caritas Italiana - ha dichiarato Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo -. Questo nuovo intervento si rivolge a una fascia di popolazione fragile, il cui sostegno richiede forme innovative e sostenibili di supporto sociale. Intesa Sanpaolo è in prima linea anche su questo fronte, per promuovere l’inclusione della popolazione anziana attraverso nuovi percorsi di assistenza continuativa, in linea con uno degli obiettivi principali della Missione Inclusione e Coesione Sociale del PNRR, a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici di infrastrutturazione sociale e sanitaria del Paese”. “Le comunità cristiane – ha sottolineato don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana - sono state sollecitate da papa Francesco ad assumere con responsabilità il tema della cura degli anziani, intesa non solo come assistenza materiale, ma come riconoscimento e riscoperta, in un mondo atomizzato, del loro ruolo all’interno dei processi di costruzione della memoria collettiva e delle identità individuali. Questa fase è la più propizia per affrontare oltre l’emergenza la situazione degli anziani nelle nostre città e nei nostri quartieri, che, con l’esplosione della pandemia, è balzata agli onori della cronaca”. Grazie alla prima edizione di “Aiutare chi Aiuta: un sostegno alle nuove fragilità” nel 2020 sono state sostenute 22 iniziative in tutta Italia, offrendo a persone in stato di bisogno beni e aiuti materiali, casa e accoglienza, sostegno nella ricerca di lavoro e nell’avviamento di nuove imprese, con particolare attenzione alle aree più periferiche, dove le fragilità emergono con maggiore evidenza. (Com)