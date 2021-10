Energia: Guidesi, aziende pronte a sospendere produzioni, per caro bollette, Ue e governo intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Lombardia alcune aziende hanno già deciso di sospendere la produzione in dicembre, sono molto preoccupato, ci vogliono interventi urgenti da parte del Governo e dell’Europa”. È questo l’allarme che lancia l’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, seriamente preoccupato dalle conseguenze della crescita esponenziale dei prezzi delle forniture energetiche, unita all’aumento dei costi delle materie prime e alla risalita dell’inflazione. “Se non si interviene immediatamente – rimarca – si rischia seriamente di compromettere la crescita economica. Nei giorni scorsi, l’Unione europea ha deciso di tornare sull’argomento solo a dicembre, è troppo tardi, evidentemente non si rendono conto della gravità della situazione. Ho evidenziato le mie preoccupazioni anche al governo perché attendere fino a dicembre è troppo rischioso”. “Dai primi dati – conclude – si parla di un aumento dei costi energetici addirittura triplicati, rendendo evidentemente non conveniente proseguire con la produzione nei mesi che richiedono maggior consumo di energia”. (Com)