Ue: Eurostat, +3,3 per cento consumo pro capite famiglie area euro in secondo trimestre 2021 (2)

- Eurostat ha spiegato che nel secondo trimestre del 2021, il reddito disponibile lordo delle famiglie è aumentato dell'1,1 per cento nell'area euro e dello 0,6 per cento nell'Ue. Il maggior contributo positivo è venuto dalla retribuzione dei dipendenti nell'area euro, mentre il margine di gestione lordo e il reddito misto lordo sono stati i maggiori contributori nell'Ue. Allo stesso tempo, il reddito netto da proprietà e gli altri trasferimenti correnti netti hanno fornito il maggior contributo negativo sia nell'area dell'euro che nell'Ue. Nel secondo trimestre del 2021 il tasso di risparmio è diminuito di 2,6 punti percentuali nell'area euro, rispetto al trimestre precedente. Nell'Ue è diminuito di 2,8 punti percentuali. Il tasso di risparmio delle famiglie è diminuito in tredici dei quindici Stati membri. Le diminuzioni più elevate sono state osservate in Grecia (-7,7 punti percentuali), Paesi Bassi (-7,3 punti percentuali) e Ungheria (-7 punti percentuali). Allo stesso tempo, è leggermente aumentato in due Stati membri: Svezia (+0,9 punti percentuali) e Austria (+0,2 punti percentuali). (segue) (Beb)