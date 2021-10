Ue: Eurostat, +3,3 per cento consumo pro capite famiglie area euro in secondo trimestre 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diminuzione del tasso di risparmio nella maggior parte degli Stati membri è spiegata dall'aumento della spesa per consumi individuali a un ritmo più rapido del reddito disponibile lordo. Nel secondo trimestre del 2021, il tasso di investimento è leggermente aumentato di 0,1 punti percentuali nell'area dell'euro e di 0,2 punti percentuali nell'Ue. Tra gli Stati membri per i quali vengono pubblicati i dati, dieci Stati membri hanno registrato un aumento del tasso di investimento delle famiglie, con i valori più elevati in Irlanda (+1,2 punti percentuali). Il tasso di investimento delle famiglie è rimasto stabile in due Stati membri (Finlandia e Belgio) ed è diminuito di 0,1 punti percentuali in tre Stati membri (Austria, Ungheria e Portogallo). (Beb)