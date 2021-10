Imprese: Luiss conferisce laurea honoris causa a Ngozi Okonjo-Iweala (Omc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide globali presentano opportunità e per coglierle appieno oggi c'è bisogno di un sistema commerciale "multilaterale, aperto, inclusivo, sostenibile, a tutela dei beni comuni, partendo dalla salute pubblica fino al clima e agli oceani, disegnando nuove catene del valore, per combattere la pandemia e ridurre le disuguaglianze". Sono queste le traiettorie descritte da Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), all'Università Luiss Guido Carli di Roma, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico 2021-2022 che si è tenuta oggi nell'Aula Magna del Campus di Viale Pola. Nella sua lectio magistralis dal titolo "Serving the Global Commons: the role of trade in post covid recovery and pre-pandemic preparedness" la direttrice dell'Omc ha invitato a prendere maggiore consapevolezza del ruolo che persone e organizzazioni internazionali sono chiamate a svolgere, anche per garantire un accesso più equo ai vaccini e alle cure mediche ai Paesi in via di sviluppo, e maggiori risorse per il progresso globale, in questa fase di ricostruzione e ripresa post-pandemica. La Luiss ha conferito il dottorato di ricerca Honoris Causa in Politics a Ngozi Okonjo-Iweala, prima donna africana alla guida dell'Omc, perché "rappresenta per le ragazze e i ragazzi un esempio di talento individuale, di merito e visione a cui ispirarsi, in particolare per tutti coloro che studiano per essere protagonisti nel mondo delle relazioni internazionali". (Res)