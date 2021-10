Inflazione: Istat, +0,6 per cento a ottobre, +2,9 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istat, su base annua accelerano i prezzi dei beni (da +3,6 per cento a +4,0 per cento), mentre la crescita di quelli dei servizi è stabile (+1,3 per cento); il differenziale inflazionistico tra questi ultimi e i prezzi dei beni rimane negativo (-2,7 punti percentuali), ampliandosi rispetto a quello registrato a settembre (-2,3). L’inflazione acquisita per il 2021 è pari a +1,8 per cento per l’indice generale e a +0,8 per cento per la componente di fondo. Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +0,9 per cento a +1,2 per cento) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,6 per cento a +3,2 per cento). Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra un aumento dello 0,8 per cento su base mensile e del 3,1 per cento su base annua (da +2,9 per cento di settembre). (Ren)