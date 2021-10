Pil: Renzi, dati confermano che aver tolto Conte e messo Draghi ha salvato Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat dicono che "il Pil del trimestre fa +2,6 per cento. Crescita acquisita già oltre il 6 per cento. I dati dicono quello che tutti sanno e nessuno ammette: aver tolto Conte e messo Draghi ha salvato l’Italia". Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Talvolta tocca subire insulti e odio, poi il tempo ti dà ragione. Chi allora oggi diceva 'Conte o morte”' oggi dovrebbe ringraziarci. O almeno scusarsi per gli insulti. Perché - conclude Renzi - la verità prima o poi arriva. Accadrà anche per le vicende di questi giorni". (Rin)