Malesia: Kuala Lumpur prepara bilancio record per uscire dalla pandemia

- Il governo della Malesia sta approntando un bilancio record per il 2022, nel tentativo di superare una volta per tutte le ricadute della pandemia di Covid-19. Kuala Lumpur prevede per il prossimo anno un bilancio di 332 miliardi di ringgit (108 miliardi di dollari) e un deficit del 6 per cento, nel tentativo di conseguire una crescita economica compresa tra il 5,5 e il 6,5 per cento del Pil. Il bilancio di previsione sarà il più vasto mai approvato dal Paese, superando il record di 331 miliardi di ringgit del 2021. Pe ril 2021 il governo aveva previsto un disavanzo del 5,4 per cento, ma a seguito dell'ultima ondata pandemica, che ha causato 28mila vittime, il deficit per l'anno corrente è proiettato ora al 6,5 per cento. L'economia della Malesia ha subito una contrazione de 5,6 per cento nel 2020, ed è cresciuta del 7,1 per cento nella prima metà del 2021; il governo prevede però un brusco rallentamento nella seconda metà dell'anno. (Fim)