Germania: crescita dell'1,8 per cento nel terzo trimestre

- La Germania ha registrato nel terzo trimestre del 2021 una crescita dell'1,8 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, quando l'indicatore si è attestato all'1,9 per cento. È quanto si apprende dai dati dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il Pil tedesco è ancora inferiore ai livelli precedenti alla crisi del coronavirus. Dal quarto trimestre del 2019, prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria, il prodotto interno lordo della Germania ha subito una contrazione dell'1,1 per cento. A ogni modo, a trainare la crescita tra luglio e settembre scorso, è stata principalmente la ripresa dei consumi, che ha fatto seguito all'allentamento delle restrizioni anticontagio. Tuttavia, la ripresa della Germania dalla crisi continua a essere rallentata dalla carenza di materie prime e prodotti intermedi, nonché dalle strozzature nelle catene di approvvigionamento globali. (Geb)