Milano: Amsa, dall'1 novembre la società gestirà i servizi ambientali di Lacchiarella

- Amsa, società del Gruppo A2a, rafforza la sua presenza nell’area metropolitana milanese: dal prossimo 1° novembre l’Azienda gestirà i servizi ambientali nel Comune di Lacchiarella. Lo comunica in una nota la stessa multiutility spiegaqndodi aver presentato la migliore offerta tra le sette che sono state proposte all’amministrazione comunale locale. L’importo totale a base d’asta per la gara ammontava a circa 3,5 milioni di euro, per i cinqu anni di durata del contratto. Lacchiarella è il diciassettesimo comune servito da Amsa, negli ultimi anni l'azienda si è aggiudicata diverse gare d’appalto, acquisendo la gestione dei servizi ambientali in nuovi comuni della Città metropolitana di Milano e della provincia di Varese arrivando a servire oltre 1,8 milioni di abitanti. Esprimendo la propria soddisfazione per l’incarico ottenuto, Amsa assicura il massimo impegno nello svolgimento delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti, pulizia e spazzamento delle strade, progettati per poter garantire le migliori soluzioni possibili per il territorio comunale. (Com)