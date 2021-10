Trasporto aereo: Faury (Airbus), dopo crisi Covid tornare a stesso numero aerei pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta che la crisi del coronavirus sarà finita bisognerà tornare allo stesso numero di aerei in servizio che c'era prima della pandemia per riavere gli stessi livelli di traffico. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Guillaume Faury, presidente di Airbus. "Da quasi due anni le consegne si sono considerevolmente ridotte e molti apparecchi sono rimasti a terra o sono tornati ai loro noleggiatori", spiega il dirigente. "Questi ultimi - continua Faury – hanno molte commesse che non hanno intenzione di ridurre. Ma visto che hanno recuperato un certo numero di aerei vogliono assicurarsi che potranno rimpiazzarli dopo la crisi". "La nostra preoccupazione è quella di innalzare i nostri prodotti ad un livello di competitività che porterà i clienti a preferirli rispetto a quelli di Boeing", afferma il presidente di Airbus. È così che abbiamo raggiunto una parte di mercato più elevata e non perché abbiamo deciso di produrre di più", sostiene Faury. (Frp)