Nicaragua: Cidh, elezioni generali non rispettano standard di trasparenza ed equità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno la Cidh ha segnalato la detenzione arbitraria di oltre 30 persone con accuse infondate e senza le dovute garanzie giudiziarie, tra cui 7 precandidati alla presidenza, tuttora privati della libertà. La Cidh ha inoltre registrato la cancellazione dello status giuridico di 3 partiti politici e la continua vessazione delle organizzazioni per i diritti civili e umani attraverso la continua chiusura dello spazio democratico e della stampa indipendente. Con queste azioni, prosegue il rapporto, il governo cerca di perpetuarsi al potere tenendo elezioni che non forniscano le garanzie minime di libertà, accesso all'informazione, trasparenza e pluralità, in un contesto di chiusura di tutti gli spazi democratici e di impunità strutturale. (segue) (Nys)