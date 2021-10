Tlc: Sparkle, nuovi riconoscimenti ai World Communication Awards

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, si aggiudica i premi "Customer Experience Award" e "Women in Telecoms Award" - assegnato al suo amministratore delegato Elisabetta Romano - in occasione del concorso internazionale di settore World Communication Awards (Wca). La premiazione è avvenuta a Londra nell'ambito del Total Telecom Congress 2021. Il "Customer Experience Award" - si legge in una nota - ha premiato Sparkle per il suo programma di CX sviluppato attraverso l'automazione dei processi, l'adozione di strumenti digitali e un'organizzazione incentrata sul cliente. La giuria ha lodato l'approccio di Sparkle apprezzandone la semplicità, l'utilizzo di strumenti digitali e i risultati tangibili già conseguiti. Questa vittoria segue e integra il premio "Operator Efficiency" dello scorso anno che aveva riconosciuto l'efficacia di Sparkle nell'adozione del Machine Learning e dell'Intelligenza Artificiale per migliorare l'efficienza operativa e la customer experience. Con il "Women in Telecoms Award", la giuria ha riconosciuto in Elisabetta Romano una delle manager più influenti e ammirate dalla comunità Tlc, avendo contribuito in modo determinante allo sviluppo e alla trasformazione del settore. "La nostra vincitrice ha un'esperienza trentennale maturata ricoprendo ruoli tecnici e strategici presso operatori e vendor tecnologici, in Europa e negli Stati Uniti, oltre a essere conosciuta per il suo impegno nella promozione delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro", ha spiegato la giuria. (segue) (Com)