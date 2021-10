Tlc: Sparkle, nuovi riconoscimenti ai World Communication Awards (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio segue a pochi mesi di distanza il riconoscimento ottenuto ai CC Global Awards 2021 come "Telecommunication Woman of the Year", confermando Romano fra i leader maggiormente d'ispirazione nel settore delle Tlc. "Offrire valore ai nostri clienti e prenderci cura delle loro esigenze è la nostra priorità e sono molto orgogliosa che Sparkle sia stata premiata per la capacità di offrire la migliore esperienza ai propri clienti", ha commentato Elisabetta Romano. "Sono anche onorata di ricevere il "Women in Telecoms Award" che spero possa incoraggiare altre donne a entrare in questo settore così dinamico e innovativo". Organizzati da Total Telecom, da ventitré anni i World Communication Awards celebrano l'innovazione e l'eccellenza nelle telecomunicazioni globali. I vincitori sono stati selezionati da un'autorevole giuria composta da settanta personalità di spicco del settore a garanzia della loro indipendenza e imparzialità. (Com)