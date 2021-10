Legge Bilancio: Boccia (Pd), inserimento indennità sindaci risultato molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inserimento in manovra dell'adeguamento dell'indennità dei sindaci "è un risultato politico molto importante, voluto fortemente dal Partito democratico, per il quale si è molto battuto". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, responsabile Regioni ed Enti locali nella segreteria nazionale del Pd. "Continueremo ad ascoltare le richieste dei territori per migliorare il provvedimento in sede di esame parlamentare di intesa con il governo. L'adeguamento è una norma di grande civiltà, che finalmente elimina un'ingiustizia e premia il lavoro di tutti i sindaci italiani", conclude.(Com)