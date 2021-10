Mozambico: governo indice nuove gare di esplorazione petrolifera a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese prossimo l'Istituto nazionale del petrolio (Inp) del Mozambico indirà una nuova gara per l'esplorazione di idrocarburi nel Paese. La valutazione delle offerte, fa sapere l'istituto in una nota, dovrebbe essere completata entro marzo 2022. Saranno disponibili un totale di 16 blocchi offshore: cinque nel bacino di Rovuma (vicino al confine con la Tanzania), sette ad Angoche (al largo della provincia di Nampula), due nel delta dello Zambesi e due nell'area del fiume Save. Con le nuove gare, si legge nella nota, l'Inp punta ad aumentare la disponibilità di idrocarburi da utilizzare come materie prime per la produzione di energia elettrica, fertilizzanti e combustibili. Nel Paese è presente il colosso energetico francese Total che sta portando avanti un impianto di liquefazione del gas da 20 miliardi di dollari, sebbene le attività siano state sospese a causa dell'insurrezione jihadista nella provincia di Cabo Delgado. Nel Paese è presente anche Saipem che guida la joint venture con McDermott International e Chiyoda Corporation, che si è aggiudicata nel giugno 2019 il contratto per l’ingegneria, le forniture e la costruzione del progetto Gnl onshore per un importo complessivo di 8 miliardi di dollari, di cui la quota di Saipem è di circa 6 miliardi di dollari.(Res)