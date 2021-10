Ricerca: Pd, tutelare il Gal Hassin polo di eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un'interrogazione alla ministra dell'Università e della Ricerca per sapere se e come intenda tutelare Il Gal Hassin, inaugurato l'11 settembre del 2016 come 'Parco Astronomico delle Madonie' e diventato Fondazione 'Gal Hassin - Centro internazionale per le Scienze astronomiche' nel maggio 2017. Considerato un polo di eccellenza per la ricerca astronomica, riconosciuto sia a livello regionale che nazionale, la fondazione rischia di chiudere entro un anno e di dover annullare tutte le proprie attività. Per continuare a operare e avviare progetti importanti di ricerca astrofisica necessita di un adeguato supporto finanziario". Lo affermano in una nota Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura, e Carmelo Miceli, deputato siciliano del Partito democratico. "Nei giorni scorsi - spiegano - è partita la petizione per salvare il Gal Hassin con moltissimi nomi prestigiosi della cultura e dell'astrofisica. Dispiace rilevare una sostanziale assenza da parte delle istituzioni regionali. Solo per citare un esempio, i lavori con fondi stanziati nel 2017 per la sistemazione della pista di accesso a Monte Mufara, di fondamentale importanza per garantire il funzionamento e la manutenzione del Telescopio Wmt, non sono stati neppure avviati. Chiediamo quindi alla ministra Maria Cristina Messa di prestare tutta la sua attenzione e sensibilità per scongiurare quella che sarebbe una grave perdita per il mondo scientifico e per tutti noi".(Com)