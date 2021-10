Legge Bilancio: Pichetto Fratin, su taglio tasse Parlamento non vanifichi sforzo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che in Parlamento non ci siano l'arrembaggio per frastagliare i miliardi necessari a tagliare le tasse. Spero in indicazioni univoche dei partiti, c'è rischio vanificare sforzo del governo". Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, sugli 8 miliardi di taglio tasse previste dalla Manovra. "Credo che una posizione di equilibrio possa stare a metà: 4 miliardi e 4 miliardi , ci deve essere un confronto con le categorie datoriali e con i sindacati", ha aggiunto.(Rin)