Legge bilancio: Di Maio, serve un dibattito sano coinvolgendo il Parlamento

- Sulla legge di bilancio prima si è accusato il governo di non interpellare il Parlamento, ora lo si accusa di non decidere: serve un dibattito sano. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad “Agorà”. “In tutto ci sono nella legge di bilancio 12 miliardi di euro di tagli alle tasse, di cui 8 miliardi su cui il Parlamento dovrà decidere se abbassare il cuneo fiscale ai lavoratori o agli imprenditori”, ha detto il ministro. “I cittadini stanno pagando costi elevati a causa delle bollette energetiche: dobbiamo dare ai cittadini più potere di acquisto e più fondi in busta paga per affrontare questi aumenti”, ha aggiunto Di Maio, affermando inoltre: “Credo di essere alla mia ottava legge di bilancio, sono temprato”. (Res)