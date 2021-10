Germania: sondaggio, netta maggioranza a favore delle missioni militari all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La netta maggioranza dei tedeschi è favorevole alle missioni delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) all'estero. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Forsa, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, il 75 per cento degli intervistati sostiene le operazioni di evacuazione di tedeschi o civili, come di recente a Kabul. Allo stesso tempo, il 63 per cento del campione ritiene che la Bundeswehr debba partecipare al monitoraggio e all'attuazione degli accordi di pace, ad esempio nelle missioni dei Caschi blu dell'Onu. Il 59 per cento è favorevole a operazioni internazionali per prevenire genocidi e crimini contro l'umanità. Al contrario, soltanto il 39 per cento approva l'impiego della Bundeswehr in operazioni di addestramento delle Forze armate in altri Paesi. Per le operazioni di combattimento contro gruppi terroristici, il consenso è del 37 per cento. Il 14 per cento degli intervistati ritiene che la Bundeswehr non dovrebbe essere affatto schierata all'estero. Circa 2.200 militari tedeschi sono attualmente dispiegati in 11 missioni all'estero, con più della metà in Mali. In questo Paese, sono in corso dal 2013 la Missione multidimensionale integrata dell'Onu per la stabilizzazione (Minusma) e la Missione dell'Ue di per l'addestramento delle forze locali (Eutm Mali). (Geb)