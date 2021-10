Regno Unito: capitano peschereccio fermato in Francia apparirà in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitano di uno dei due pescherecci britannici fermati in acque francesi la notte del 28 ottobre dovrà apparire in tribunale ad agosto dell'anno prossimo. Come riporta l'emittente radio televisiva "Sky News", lo ha fatto sapere il procuratore incaricato di La Havre, in Francia. Secondo le accuse, il capitano avrebbe opposto resistenza all'avvertimento che il peschereccio non aveva le licenze adatte per operare nell'area economica esclusiva della Francia. Oggi la ministra britannica per gli Affari esteri, Liz Truss, incontrerà l'ambasciatore francese a Londra dopo averlo convocato. (Rel)