Quirinale: Di Maio, in corso un "gioco per bruciare nomi validi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito sul Quirinale in questo momento si sta facendo un gioco che mira “a bruciare dei nomi validi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad “Agorà”. Parlare di Mario Draghi al Quirinale e Daniele Franco come nuovo presidente del Consiglio “credo che sia l’esempio di quello che non bisogna fare in questo momento. Stiamo giocando a bruciare nomi, e riduce le opportunità di vedere Franco a Palazzo Chigi”, ha detto Di Maio. “Questo aumenta il rischio elezioni non perché siano un rischio, ma se stiamo crescendo del 6 per cento e facciamo elezioni anticipate vedremo un calo della crescita e metteremo a rischio i fondi Ue”, ha aggiunto il ministro. “Non possiamo avvallare giochetti di partito in cui si decide se votare prima o dopo, individuiamo una figura valida per il Quirinale e poi il resto andrà da sé”, ha affermato Di Maio. (Res)