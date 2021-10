Centrodestra: Di Maio, a Berlusconi direi di non fidarsi dei suoi amici di percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è di guardarsi dai suoi amici di percorso. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad “Agorà”. “Non ho mai chiamato Berlusconi, e penso di essere l’unico esponente politico in Italia che non ha mai avuto una conversazione telefonica con Berlusconi”, ha spiegato il ministro. “Oggi vorrei chiamarlo per dirgli attento ai tuoi amici di percorso, perché di giorno lo mandano al Quirinale e la sera lavorano per affossarlo, in una sorta di tela di Penelope”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “Non credo che gli stiano dicendo la verità”, ha aggiunto Di Maio. (Res)