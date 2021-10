Germania: appello ministro Salute Spahn per richiamo vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha rivolto un appello ai connazionali affinché approfittino della possibilità di effettuare una vaccinazione di richiamo contro il Covid-19, a fronte dell'attuale aumento dei contagi in Germania. In particolare, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha ricordato che una nuova somministrazione del preparato contro il coronaviurs è raccomandata per i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Spahn anche i Laender dovrebbero invitare questa categoria a vaccinarsi di nuovo. Una vaccinazione di richiamo è raccomandata anche per chi necessita di cure, soffre di patologie pregresse, lavora nel sistema sanitario o è stato vaccinato con i preparati Astrazeneca o Johnson & Johnson. Tuttavia, come evidenziato da Spahn, il richiamo vaccinale “è possibile anche per tutti gli altri”. Il ministro della Salute tedesco, che ha ricevuto una terza dose del vaccino ieri, ha messo in guardia da un sovraccarico delle terapie intensive degli ospedali in Germania. Per tale motivo, ha affermato Spahn, “dobbiamo tornare a essere più attenti, più consapevoli gli uni degli altri”. (Geb)