G20: Minniti, l'Africa è il "convitato di pietra" del summit

- L'Africa è il "convitato di pietra" del summit del G20 che si aprirà domani a Roma: ne è convinto l'ex ministro dell'Interno e presidente della Fondazione Leonardo Med-Or. "C'è un convitato di pietra al G20 che sabato, formalmente, si aprirà a Roma: l'Africa. Un pezzo importante, cruciale, delle questioni che i grandi del mondo affronteranno si gioca lì. In quel continente. Ma del G20 fa parte un solo Paese africano, il Sudafrica. Il segno di un mondo in cui il nesso tra tre parole, popolo, risorse, ricchezza, rischia di apparire inesorabilmente spezzato. Bene ha fatto l'Italia, da presidente di turno, a invitare l'Unione africana. Una scelta importante che rivela, insieme, consapevolezza e sensibilità. Decisivi per un Paese come il nostro naturalmente collocato al centro del Mediterraneo. Con 'gli incontri con l'Africa' si è reso evidente quanto quel continente sia oggi decisivo per la stabilità del pianeta. Dalla sfida dei cambiamenti climatici, con un singolare destino per questo continente", scrive Minniti in un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "La Repubblica". Secondo l'ex ministro il G20, in una partita che vede come protagoniste potenze come Cina, Russia e Turchia, l'Europa rischia di restare ai margini poiché "non ha ancora una visione comune verso un continente sempre più strategico per il suo futuro": in questo senso il G20, presieduto da un grande Paese europeo, "può essere un'occasione per agire insieme sull'Africa", ha aggiunto Minniti. (Res)