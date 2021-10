Legge Bilancio: M5s, lavoravamo da tempo su educazione motoria a elementari, soddisfatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può che esprimere soddisfazione per l'introduzione e il finanziamento in manovra dell'insegnamento dell'educazione motoria per le classi di quarta e quinta elementare. Si tratta di una misura a cui il Movimento cinque stelle lavorava da tempo, non è un caso che fosse contenuta in due disegni di legge a nostra prima firma depositati al Senato". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento cinque stelle Bruna Piarulli e Gianluca Castaldi. "È una norma che dà finalmente dignità al ruolo dello sport nella scuola primaria. Lo sport è sinonimo di vita sana, disciplina e rispetto, e meritava un insegnamento ad hoc alle elementari. Anche grazie all'impegno della sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia finalmente i nostri studenti più giovani avranno la possibilità di fruire di due ore settimanali di educazione fisica, come una vera e propria materia curriculare. Ma soprattutto sarà positiva l'introduzione di insegnanti di educazione motoria specializzati in tale materia con percorso universitario. Lo sport fa così un importante passo avanti", concludono.(Com)