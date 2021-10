M5s: Di Maio, per fare meglio alle amministrative dovremo lavorare sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle per migliorare le sue performance alle elezioni amministrative deve lavorare sui territori. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad “Agorà”. “Giuseppe Conte deve fare un grande lavoro per il nuovo corso del Movimento. Il problema delle amministrative è quello di sempre: non esiste una classe dirigente territoriale che possa trainare il consenso e le amministrative necessitano di figure di territorio”, ha detto Di Maio, rimarcando come ci sia “uno spread clamoroso fra politiche e amministrative” per l’M5s. “Conte sta lavorando per radicare il Movimento nel territorio. Dobbiamo lavorare a includere nuove persone. Ci deve essere un’aspirazione a essere inclusivi: noi, invece, spesso siamo stati esclusivi e un po' snob non aggiungendo figure che volevano partecipare alle nostre attività”, ha concluso Di Maio. (Res)