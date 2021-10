Spagna: nel terzo trimestre crescita del Pil del 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre di quest'anno il Prodotto interno lordo (Pil) della Spagna è cresciuto del 2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. La cifra, resa nota oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), è lontana dal 3 per cento atteso da molti esperti. Come risultato di questa correzione, molte delle previsioni di crescita sono state riviste al ribasso. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la maggior parte degli analisti ritiene che la ripresa, sebbene possa aver perso un po' di vigore, sarà fondamentalmente ritardata, diventando più potente nel 2022. In questo modo, la maggior parte delle proiezioni migliorano le loro stime per il prossimo anno. La ministra dell'Economia, Nadia Calvino, ha difeso l'affidabilità dei suoi calcoli, che ha mantenuto invariati al 6,5 per cento di crescita quest'anno e al 7 per cento l'anno prossimo. (Spm)