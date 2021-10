Energia: "Financial Times", la Moldova sollecita ulteriori aiuti Ue per evitare crisi del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova è sull'orlo di un disastro finanziario e sociale e l'Ue dovrebbe fornire maggiore sostegno per aiutare il Paese a ridurre la dipendenza dalle forniture di gas della società russa Gazprom. Lo ha affermato la premier moldava, Natalia Gavrilita, in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". Secondo la premier moldava, le "prossime settimane potrebbero essere decisive". "Queste settimane sono il momento per i partner della Moldova di farsi avanti altrimenti sarà molto dura politicamente, socialmente ed economicamente per la nazione", ha spiegato Gavrilita. La Moldova ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che Gazprom ha ridotto le consegne di gas di un terzo minacciando l'interruzione delle forniture se Chisinau non accetterà un contratto più costoso. Gavrilita ha detto che non vuole essere messa nella situazione di "scegliere tra forniture più economiche e relazioni più strette con Bruxelles". Nei giorni scorsi l'Ue ha accettato di offrire alla Moldova una sovvenzione di 60 milioni di euro, pari a venti giorni di importazione di risorse energetiche. "La sovvenzione da più tempo al Paese per continuare a negoziare", ha osservato la premier Gavrilita precisando tuttavia che, senza un accordo adeguato con Gazprom, la Moldova dovrebbe spendere circa 800 milioni di euro nei successivi 5 mesi per soddisfare la sua domanda invernale. Ciò richiederà ulteriore assistenza da Bruxelles. "Questi sono i quattro, cinque mesi in cui l'Ue deve effettivamente dimostrare che aiuta la Moldova", ha aggiunto Gavrilita. "I volumi che la Moldova vuole sono molto piccolo. Speriamo di poter contare su un'assistenza continua", ha aggiunto la premier moldava. (Rob)