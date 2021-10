Pensioni: Bombardieri (Uil), no a quota 102, sindacati pronti a mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quota 102 "riguarderebbe una platea di soli 15 mila lavoratori. È un ambo secco, inutile senza i due numeri esatti. In pratica rientrerebbe la legge Fornero tranne che per 15 mila persone”. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, durante la trasmissione "Agorà" su Rai3. In merito alla posizione dei sindacati ha aggiunto che “Cgil, Cisl e Uil si riuniranno sabato per decidere insieme un percorso di mobilitazione che dovrà essere lungo, per convincere politica e governo la necessità di apportare modifiche”, ha concluso Bombardieri. (Rin)