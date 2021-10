Energia: Escobar, accordi tra la Russia e i Balcani sono condizionati politicamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli accordi che la Russia conclude nel campo dell'energia con i Paesi dei Balcani occidentali "hanno condizioni politiche". Lo ha dichiarato ieri l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in un'audizione sull'impegno Usa nella regione dinanzi alla commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti del Congresso statunitense. Escobar, secondo quanto riporta l'agenzia russa "Sputnik", ha aggiunto che gli Stati Uniti si stanno impegnando affinché i Paesi della regione possano diversificare le forniture energetiche e procurarsi più attivamente gas liquefatto. L'inviato Usa ha poi detto che "alcuni Paesi della regione hanno assunto obblighi contrattuali giuridicamente vincolanti" in merito alla diversificazione delle forniture di gas e alla riduzione del volume delle fonti energetiche provenienti dalla Russia. Escobar ha ribadito la posizione di Washington di grande preoccupazione per "l'influenza negativa di Cina e Russia nella regione". La Russia, ha infine detto Escobar, non effettua grandi investimenti nella regione. "La Russia ha poco da offrire alla regione. Quasi non investe. Non fornisce assistenza in ambito umanitario o nel campo dello sviluppo", ha concluso Escobar. (Rum)