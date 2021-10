Corea del Sud: Difesa, Seul svilupperà sistema di intercettazione navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud lancerà il mese prossimo un progetto per lo sviluppo di un sistema di intercettazione navale nazionale concepito per proteggere le navi da guerra della Marina militare da aeromobili e missili ostili. Lo ha annunciato oggi, 29 ottobre, l'Amministrazione per il programma di acquisizione della difesa (Dapa), agenzia statale che gestisce e supervisiona le acquisizioni di sistemi d'arma delle Forze armate. Il progetto porterà allo sviluppo di un nuovo sistema di difesa di prossimità "Ciws-II", un apparato per la difesa aerea di punto in grado di intercettare velivoli e missili ostili nell'ultima fase di avvicinamento alla nave. La Difesa sudcoreana punta a completare lo sviluppo del nuovo sistema entro il 2027. Ad oggi la Marina sudcoreana impiega sistemi Ciws importati da Stati Uniti e Paesi Bassi; il Ciws II utilizzerà tecnologie sviluppate in Corea del Sud per neutralizzare una varietà di minacce, inclusi missili antinave a bassa quota. (Git)