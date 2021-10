Italia-Francia: ministro Le Maire, mai così unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, arriva al G20 di Roma forte dei buoni risultati dell'economia francese, in linea con quelli dell'economia Italiana. E spiega in una intervista al "Corriere della Sera" che cosa ha funzionato: "Prima di tutto salutiamo questi risultati. Quelli italiani sono molto buoni, 6 per cento di crescita nel 2021 e una previsione di oltre il 4 nel 2022. La situazione economica francese è altrettanto positiva: 6,25 per cento di crescita nel 2021, 4 per cento nel 2022. Da quando Emmanuel Macron è al potere, è stato creato un milione di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione in Francia oggi è inferiore a quello dell'era pre-Covid. E' perché Mario Draghi in Italia e Emmanuel Macron in Francia hanno preso le decisioni giuste per rilanciare l'attività economica". Ma la ripresa dipende anche dalla precedente crisi provocata dalla pandemia. "La Francia e l'Italia faranno la stessa scelta, quella delle riforme strutturali. Saluto le decisioni prese con coraggio e costanza da Mario Draghi, per esempio quanto alla riforma della giustizia o alla riforma fiscale. In Francia passeremo all'applicazione integrale della riforma dell'indennità di disoccupazione, e punteremo molto sulla formazione dei lavoratori, visto che oggi molte imprese si lamentano della difficoltà di reclutarli. La riforma delle pensioni è a sua volta inevitabile, se vogliamo continuare a finanziare il modello sociale francese". (segue) (Res)