Corea del Sud: rimbalzo di consumi e produzione industriale a settembre (3)

- La Corea del Sud ha registrato un sensibile calo della produzione di automobili nel terzo trimestre 2021, a causa della carenza di semiconduttori che affligge l'economia globale. Secondo l'Associazione dei costruttori di automobili di Corea (Kama) il Paese ha prodotto in tutto 761.975 automobili nel periodo compreso tra luglio e settembre: un calo del 20,9 per cento su base annua, e il peggiore dato semestrale dalla crisi finanziaria del 2008. Come altre economie avanzate, Seul ha risentito delle ondate di Covid-19 nel Sud-est asiatico, dove vengono realizzate componenti necessarie ai processi produttivi. (segue) (Git)