Corea del Sud: rimbalzo di consumi e produzione industriale a settembre (7)

- La Banca di Corea (Bok) ha annunciato il 26 agosto il primo aumento dei tassi di riferimento dall'inizio della pandemia di Covid-19. La decisione è stata adottata dalla banca centrale per tentare di contenere l'inflazione e l'aumento dei debiti delle famiglie, e pone fine a un periodo di 15 mesi durante i quali i tassi di riferimento sono stati mantenuti ai minimi storici a dispetto dei segnali di miglioramento dell'economia. La Bok è la prima banca centrale della regione asiatica a decretare un aumento dei tassi di riferimento dall'inizio della pandemia: il tasso chiave è stato innalzato di un quarto di punto percentuale, allo 0,75 per cento. L'ultimo aumento dei tassi da parte della banca centrale sudcoreana risaliva a maggio 2020. La banca ha mantenuto invariata la sua previsione in merito all'andamento dell'economia sudcoreana, che quest'anno dovrebbe crescere del 4 per cento. Le proiezioni relative all'andamento dell'inflazione sono state invece riviste al rialzo, con un incremento del 2,1 per cento previsto per il 2021. (Git)