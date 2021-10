Digitale: ministro Colao, il nostro Paese sarà tra i migliori a livello tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le cose stanno accadendo". Sono le parole a cui il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, tiene di più in queste settimane. E non solo perché si è appena concluso il Consiglio del ministri sulla manovra che, tra le altre iniziative, stanzia 250 milioni di euro per le competenze digitali degli italiani. Ma per il metodo 'Palazzo Chigi', forse a lui per nulla estraneo da manager e consigliere di grandi multinazionali, che prevede di decidere gli obiettivi ma anche di seguirne passo dietro passo, settimana dietro settimana, l'attuazione. Traspare da parte del ministro, da persona che ha vissuto molto all'estero, la volontà di far capire soprattutto agli italiani che il nostro Paese può avere l'ambizione di essere in Europa "se non il migliore, tra i migliori tecnologicamente", dice in un'intervista al "Corriere della Sera". Gli italiani si convincono facilmente. Basta che vedano fatti concreti. E "uno lo vedranno in questi giorni. Dai 15 novembre per avere un certificato anagrafico non servirà più andare allo sportello: basterà sedersi al computer e scaricarlo. Senza nemmeno pagare il bollo, che in qualche caso arriva fino a 16 euro". "In tutta Italia - continua il ministro - e per 14 tipi di certificato, dallo stato civile alla nascita, al matrimonio, ecc. liberiamo il tempo delle persone e di chi lavora. Con la ministra dell'Interno Lamorgese diamo un segnale al Paese, che non è più tempo di scetticismi, le cose si possono e si debbono fare". (segue) (Res)