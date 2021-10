Digitale: ministro Colao, il nostro Paese sarà tra i migliori a livello tecnologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roba da Mago Zurlì: "Molto più semplicemente applichiamo un metodo di lavoro congiunto, che significa mettersi attorno a un tavolo, connettere iniziative tra loro, decidere le regole e stabilire chi fa cosa, coordinando tutto grazie alla tecnologia. Abbiamo coperto il 98 per cento dei cittadini e i pochi piccoli Comuni che mancano li stiamo aiutando a salire a bordo". "Certo - continua Colao - si deve avere lo scopo condiviso di fare accadere le cose appunto. Di collaborare ognuno per la propria parte. Con la ministra Lamorgese abbiamo lavorato insieme. Ma se avessimo preteso di imporre al ministero dell'Economia di togliere i bolli dal certificati avremmo oltrepassato i nostri confini di competenza. Assieme si è deciso invece che l'idea aveva senso, e il ministero dell'Economia ha visto la perdita di gettito seppur minima come un investimento per liberare anche risorse umane per i comuni. Con il ministero dell'Interno stiamo preparando novità anche per la carta d'identità digitale", ha concluso il ministro. (Res)