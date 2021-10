Ue: Timmermans, quella climatica è una questione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana al vertice Ue il primo ministro ungherese ha chiesto una 'revisione completa' del Green Deal europeo, in considerazione dei prezzi elevati dell'energia. Forse teme di chiedere troppo alla gente. Ma il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, non condivide la preoccupazione: "No, - dice a "la Repubblica" - se non agiamo verrà chiesto molto di più alla gente. E chi saranno allora le vittime? I più deboli, che non possono trasferirsi altrove. La questione climatica è questione sociale. Victor Orban può dire quello che vuole, ma la scienza ci dice chiaramente che la minaccia del cambiamento climatico è enorme e dobbiamo agire". "Se avessimo fatto il Green Deal cinque anni prima - continua - non avremmo questa crisi energetica. Ci sarebbe molta più energia rinnovabile, e le rinnovabili sono rimaste a buon mercato durante la crisi. Ora dobbiamo procedere con celerità". (segue) (Res)