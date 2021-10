Ue: Timmermans, quella climatica è una questione sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue vuole estendere il sistema di scambio delle quote di emissione a trasporti ed edilizia. "Dall'introduzione del sistema nell'industria abbiamo visto che questo settore si sta riconvertendo. Deve avvenire anche nei trasporti e nell'edilizia, ma non a scapito di chi deve scaldarsi e fare rifornimento ogni giorno. Ecco perché dobbiamo redistribuire. Tutti i fondi ottenuti devono essere redistribuiti dagli Stati membri per evitare la povertà energetica". In Francia i gilet gialli hanno paralizzato il Paese dopo che Macron ha introdotto l'ecotassa sulla benzina. "Se non aiutiamo chi ha paura della trasformazione torneranno i gilet gialli. Ma con il nostro fondo per il clima vorremmo organizzare una redistribuzione. Se lo facciamo come Macron, la gente protesterà. Ma non deve temere la povertà energetica: riceverà sostegno", ha concluso Timmermans. (Res)