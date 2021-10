Pensioni: commissario Ue Schmit, giusto rivedere Quota 100

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il governo Draghi fa i conti con la prima manovra. Sulle pensioni ha raggiunto una mediazIone di breve periodo, ma lo scontro è tra due approcci. Da una parte chi rimpiange Quota100. Dall'altra chi pensa di tornare alla legge Fornero. Il commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit. in una intervista a "Domani" spiega da che parte sta. "Elsa Fornero, la mia cara amica! Ero ministro del Lavoro in Lussemburgo quando lei lo era in Italia. Ci incontravamo ai vertici. Ricordo bene quanto è stato difficile quel frangente, nel governo Monti, in cui Elsa ha riformato le pensioni. Una cosa posso dirgliela con certezza. Nel contesto dei fondi del Recovery la Commissione europea ha caldamente suggerito all'Italia di badar bene al sistema pensionistico". "La situazione demografica - aggiunge il commissario - è quella che è: siamo una società che invecchia. Purtroppo l'Italia nel contesto europeo è tra i paesi che invecchiano più rapidamente. Inoltre avete avuto un ventennio di crescita bassa se non nulla, e questo ha un impatto sia sulle finanze pubbliche in generale, che sulla sostenibilità del sistema di protezione sociale in particolare". Il terzo elemento da considerare è che "l'Italia ha uno dei livelli più alti di disoccupazione giovanile, e c'è molta precarietà: passa molto tempo, prima che i giovani arrivino a contribuire al sistema in modo regolare. C'è un tema, in Italia, di sostenibilità del sistema pensionistico". (segue) (Res)