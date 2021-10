Pensioni: commissario Ue Schmit, giusto rivedere Quota 100 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schmit è "favorevole a un accordo sulle pensioni che garantisca la sostenibilità del sistema. Di sicuro sono molto, molto riluttante nei confronti di un sistema che fa andare in pensione prima come può essere il precedente Quota 100. Se vogliamo pensioni di un livello adeguato, e non da povertà, allora estendere il tempo di lavoro nell'arco della vita è necessario. Soprattutto nel contesto demografico attuale, andare in pensione prima va evitato il più possibile". Per quanto riguarda invece chi svolge lavori usuranti, particolarmente faticosi, "questo è un punto a cui tengo, non possiamo considerare tutti gli anziani, ad esempio chi fa lavori di ufficio e chi invece sta in un cantiere, nello stesso modo. Quando parli di età pensionabile devi introdurre una flessibilità in uscita mirata per quelle categorie che fanno lavori più logoranti. Il dibattito su quali categorie consentano di andare in pensione prima è un terreno che merita di essere esplorato", ha concluso il commissario europeo al Lavoro. (Res)