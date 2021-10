G20: oggi a Roma la riunione dei ministri di Salute e Finanze che precede il Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via oggi a Roma la riunione congiunta dei ministri delle Finanze e della Salute del G20, l’ultimo incontro prima del Summit dei capi di Stato e di governo che il 30 e 31 ottobre chiuderà la presidenza dell’Italia. L’obiettivo dei lavori è duplice: da una parte proseguire lo slancio nella risposta sanitaria e finanziaria alla pandemia di Covid-19; dall’altro far fronte a ciò che molti esperti hanno definito un'era di pandemie e trovare soluzioni per mitigare l'impatto che una nuova crisi potrebbe generare sia in termini di vite umane che di conseguenti costi economici e sociali. Senza un adeguato sistema di finanziamento, tuttavia, sarà impossibile sviluppare un approccio globale coordinato alla gestione di future epidemie. Le discussioni sui temi della salute hanno avuto due momenti chiave quest’anno: il 21 maggio, il Global Health Summit sotto la presidenza italiana del G20, in partenariato con la Commissione Europea, ha ribadito che la pandemia non finirà finché tutti i Paesi non saranno in grado di tenere sotto controllo la malattia; il 5 e 6 settembre, i ministri della Salute del G20 hanno adottato a Roma una dichiarazione per trasformare la crisi Covid-19 in opportunità, impegnarsi verso la solidarietà globale e per l’accesso tempestivo ed equo ai vaccini, ricominciare a investire sui servizi sanitari nazionali, integrare i sistemi di salute digitale e condividere le informazioni, incoraggiare uno sforzo collaborativo per sviluppare strategie globali comuni per sostenere la ricerca e la distribuzione equa dei vaccini e il riconoscimento dell’immunizzazione al Covid-19 come un bene pubblico globale. I ministri delle Finanze e della Salute discuteranno domani di come mantenere questo slancio e rafforzare il coordinamento tra sanità e tesoro. (segue) (Res)